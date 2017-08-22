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    Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на Универсиаде - ДОПОЛНЕНО

    Айхан Тагизаде в полуфинале победил армянского спортсмена

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде завоевал серебряную медаль на XXIX Летней Универсиаде на Тайване.

    ***14:50

    Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде завоевал путевку в финал XXIX Летней Универсиады на Тайване.

    Как сообщает Report, 21-летний спортсмен, вышедший на даянг в весовой категории 68 кг, одержав победу над Фабио Маттеллом (Франция) со счётом 19:7, Якобом Барнеттом (Великобритания) и Хавьером Пересом (Испания) 9:7, завоевал путевку в полуфинал.

    В финальном поединке Тагизаде, не предоставивший шанса армянскому сопернику Сергею Вардазаряну, в решающей встрече выступит с россиянином Борисом Красновым (31:14).

    Отметим, что другой член сборной Гашым Магомедов (54 кг) одержал победу над первым соперником Эмбрионом Гидаятулла (29:19), однако проиграв представителю Австралии Малком Левису, выбыл из борьбы.

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