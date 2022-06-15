Азербайджанский судья получил высшую международную категорию

Член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев получил высшую судейскую лицензию категории “А”.
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, Международная федерация дзюдо организовала в столице Испании Мадриде экзамен на соответствующую категорию.
Экзамен с участием 14 судей приняли директор по судейству Международной федерации дзюдо Даниэль Флорин Ласкау и председатель судейского комитета Европейского союза дзюдо Александр Ясткевич.
Сначала судьи сдали теоретический, а затем практический экзамен, управляя встречами на Открытом кубке Европы. Умбаев, прошедший как теоретический, так и практический экзамен с высокими результатами, получил высшую судейскую лицензию категории “А”.