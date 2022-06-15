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Азербайджанский судья получил высшую международную категорию

Азербайджанский судья получил высшую международную категорию Член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев получил высшую судейскую лицензию категории “А”.
Индивидуальные
15 июня 2022 г. 10:41
Азербайджанский судья получил высшую международную категорию

Член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев получил высшую судейскую лицензию категории “А”.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, Международная федерация дзюдо организовала в столице Испании Мадриде экзамен на соответствующую категорию.

Экзамен с участием 14 судей приняли директор по судейству Международной федерации дзюдо Даниэль Флорин Ласкау и председатель судейского комитета Европейского союза дзюдо Александр Ясткевич.

Сначала судьи сдали теоретический, а затем практический экзамен, управляя встречами на Открытом кубке Европы. Умбаев, прошедший как теоретический, так и практический экзамен с высокими результатами, получил высшую судейскую лицензию категории “А”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın daha bir cüdo hakimi beynəlxalq dərəcə alıb

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