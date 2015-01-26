​Азербайджанский судья получил олимпийский разряд

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Всемирный союз борьбы (UWW) назначил судейскую степень для 2015 года по результатам прошлогодних соревнований и судейских экзаменов.

Как сообщает Report, в разряде некоторых азербайджанских судей в списке UWW произошли изменения.

Среди получивших высокий разряд есть трое местных судей. В результате продолжающихся реформ олимпийская категория заменена на "S". В данном списке Азербайджан представляют Хиджран Шарифов и Интигам Алыев. Х.Шарифов и ранее обладал самой высокой категорией и дважды участвовал в Летних олимпийских играх. А молодой судья Интигам Алыев после прошлогоднего чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан) поднялся еще на одну ступень.

Третьим выдержавшим экзамен UWW стал Асиф Ширалиев. Он показал хороший результат на прошедшем в прошлом году в Польше Чемпионате Европы и смог подняться на I разряд.

Отметим, что в новом списке статус Гусейнаги Ахмедова понизился на одну ступень. А судья Эльгюн Мамедов получил судейство III степени. В статусе остальных судей изменений не произошло.