Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль Мингячевирской регаты

Представитель Азербайджана Амиль Рамазанов завоевал золотую медаль на международном турнире "Мингячевирская регата-2024".

Представитель Азербайджана Амиль Рамазанов завоевал золотую медаль на международном турнире "Мингячевирская регата-2024".

Как передает корреспондент Report из Мингячевира, Рамазанов занял первое место в соревнованиях по академической гребле на дистанции 500 метров среди спортсменов 2006-2007 годов рождения.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 4,88 секунды.

В этом виде на той же дистанции среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Алимурад Гаджизаде завоевал серебряную медаль, а пара Нияз Меликов - Эльвин Алиев – бронзовую награду.

Международный турнир "Мингячевирская регата-2024" по академической гребле, байдаркам и каноэ стартовал сегодня и завершится 18 октября.