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Азербайджанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира в России

Азербайджанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира в России Азербайджанский спортсмен Ровшан Халилов завоевал две золотые медали на чемпионате мира, проводимом Федерацией WRP (World Raw Powerlifting) в Москве, установив новый мировой рекорд.
Индивидуальные
18 декабря 2023 г. 18:45
Азербайджанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира в России

Азербайджанский спортсмен Ровшан Халилов завоевал две золотые медали на чемпионате мира, проводимом Федерацией WRP (World Raw Powerlifting) в Москве, установив новый мировой рекорд.

Как сообщает Report, Халилов в сумме поднял 707,5 кг (245 кг в приседании - новый рекорд Азербайджана, 292,5 кг в становой тяге - новый мировой рекорд, и 170 кг в жиме лежа), а в сумме двоеборья - 462,5 кг (жим лежа + становая тяга).

Спортсмен два года не мог участвовать в соревнованиях из-за травмы ноги на чемпионате Азербайджана.

Пятикратный чемпион мира является сотрудником Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам спортсмена, свою победу он посвятил дню основания МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı Rusiyada keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıb

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