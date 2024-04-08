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Азербайджанский спортсмен стал победителем международных соревнований по конному спорту

Азербайджанский спортсмен стал победителем международных соревнований по конному спорту Азербайджанский спортсмен Айдын Алибеков стал победителем чемпионата Maxima Masters по конному спорту в Москве.
Индивидуальные
8 апреля 2024 г. 19:56
Азербайджанский спортсмен стал победителем международных соревнований по конному спорту

Азербайджанский спортсмен Айдын Алибеков стал победителем чемпионата Maxima Masters по конному спорту в Москве.

Как сообщает Report, он завоевал 4 золотые медали в туре по выездке молодых лошадей (возрастом 5-7 лет) и 2 золотые и 1 бронзовую медаль в туре по выездке взрослых лошадей (”Золотой тур").

Согласно итоговым результатам, Азербайджан стал первой страной, а А.Алибеков - первым спортсменом в истории чемпионата Maxima Masters среди государств СНГ, получившей самую высокую оценку на соревнованиях по выездке молодых лошадей.

Отметим, что первая национальная команда по конному спорту создана в 2023 году по инициативе и при поддержке Федерации конного спорта Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı atçılıq üzrə beynəlxalq yarışın qalibi olub

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