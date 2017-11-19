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    Азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по тамблингу

    Уроженец Баку прыгнул выше и эффектнее всех своих соперников

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В эти дни в Софии проходят всемирные соревнования по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке). 

    Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Михаил Малкин выиграл золотую медаль соревнований по тамблингу. Уроженец Баку прыгнул выше и эффектнее всех своих соперников.  

    Отметим, что эти достаточно престижные соревнования, приравниваются чемпионату мира среди молодежи. 

    Азербайджан на турнире представлен 5 спортсменами. В заключительный день соревнований, 19 ноября на дорожку выйдут еще два азербайджанских спортсмена - 12-летний Адиль Гаджизаде и 11-летняя Зейнаб Гасымлы.

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