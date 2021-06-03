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Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в польском городе Быдгощ.
Индивидуальные
3 июня 2021 г. 15:12
Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы

Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в польском городе Быдгощ.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в категории F53, стал первым в толкании ядра. Астанов опередил всех соперников с результатом 8,23 м.

Отметим, что ранее в категории T12 Саид Наджафзаде завоевал золотую медаль в прыжке в длину с результатом 6,97 м, в том же виде с результатом 5,67 м в категории T11 Тогрул Гумбатов завоевал бронзовую медаль, а в категории F57 Гамид Гейдарли завоевал серебряную медаль в метании копья с результатом 43,49 м.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı Avropa çempionu oldu

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