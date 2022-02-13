Азербайджанский спортсмен представит нашу страну в UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Гусейн Алиев, проживающий в США, провел в Хьюстоне (штат Техас) бой в рамках Fury Fighting Championship 57.

Азербайджанский боец смешанных единоборств Гусейн Алиев, проживающий в США, провел в Хьюстоне (штат Техас) бой в рамках Fury Fighting Championship 57.

Как передает местное бюро Report, его соперником был Андрес Кинтана (США). Алиев одержал победу в 5-м раунде.

Таким образом, наш соотечественник прошел в следующий раунд UFC.

Профессиональный боец рассказал Report, что прибыл в США в октябре 2019 года. По его словам, этот бой открыл ему "двери" в UFC. Сейчас жду контракт от UFC.

"Все зависит от воли. Если человек чего-то хочет, он обязательно добьется результата. Мы сталкиваемся со многими трудностями, но если настроены решительно, победа рано или поздно приходит к нам", - добавил боец.

Теперь Г.Алиеву предстоит встретиться с более сильными соперниками в UFC.