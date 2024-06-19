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Азербайджанский спортсмен победил на первенстве Европы

Азербайджанский спортсмен победил на первенстве Европы
Индивидуальные
19 июня 2024 г. 13:55
Азербайджанский спортсмен победил на первенстве Европы

Азербайджанский спортсмен одержал победу на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15-17 лет в греческом городе Салоники.

Как сообщает Report, Иса Алиев стал победителем соревнований, в которых приняли участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

В весовой категории 73 кг среди спортсменов до 15 лет спортсмен поднял в рывке 112 кг и стал лучшим в Европе в этом виде состязания.

И.Алиев поднял в толчке 137 кг и завоевал серебряную медаль.

В сумме двоеборья (249 кг) спортсмен обошел всех своих соперников, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı Avropa birinciliyinin qalibi olub

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