Азербайджанский спортсмен дисквалифицирован из-за допинга

Международная Федерация тяжёлой атлетики (IWF) ввела санкции в отношении еще одного азербайджанского спортсмена из-за допинга.

Как сообщает Report, Эльмар Алыев, допинг-тест которого дал положительный результат, дисквалифицирован на 4 года. В его организме обнаружено запрещенное вещество "Urine substitution" ("M2. Physical and chemical Manipulation").

Дата дисквалификации выступающего в весовой категории 56 кг тяжелоатлета рассчитывается с 12 сентября 2018 года и завершится в 2022 году.

Отметим, что 15 апреля IWF объявила наказание Низами Пашаеву из-за допинга, тяжелоатлета дисквалифицировали на 8 лет.