Азербайджанский спортсмен завоевал чемпионский пояс в США

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы завоевал пояс "Нью-Йорк" в соревнованиях "Extreme Cage Fighting" (ECF) по боям без правил в США.

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы завоевал пояс "Нью-Йорк" в соревнованиях "Extreme Cage Fighting" (ECF) по боям без правил в США.

Как передает местное бюро Report, наш соотечественник победил в весовой категории до 57 кг. На соревнование поддержать Э. Ханогланлы пришли азербайджанцы, проживающие в таких городах и штатах США, как Массачусетс, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон.

Э.Ханогланлы обыграв своего соперника за 23 секунды, поднялся на высшую ступень пьедестала почета с азербайджанским флагом.

После победы президент Бруклинского округа Нью-Йорка Эрик Адамс встретился с нашим соотечественником и поздравил его.

29-летний спортсмен сказал Report следующее: "Мой противник Джереми Руизл - один из сильнейших бойцов США. Свою победу посвящаю нашим шехидам и их семьям, погибшим в Отечественной войне. Был очень рад, что наши соотечественники пришли на поединок, чтобы поддержать меня".

Рассказывая о будущих планах, Э.Ханогланлы отметил, что в ​​декабре проведет еще один бой для защиты титула чемпиона. А в 2022 году примет участие на чемпионате мира. "Надеюсь, в следующий раз завоевать титул чемпиона мира и поднять азербайджанский флаг", - подчеркнул спортсмен.

Вусала Аббасова