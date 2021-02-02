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Азербайджанский шпажист стал 2-м в Украине

Азербайджанский шпажист стал 2-м в Украине Руслан Гасанов стал вторым в турнире, в котором приняли участие более 90 шпажистов
Индивидуальные
2 февраля 2021 г. 15:41
Азербайджанский шпажист стал 2-м в Украине

Член сборной Азербайджана Руслан Гасанов выступил на открытом турнире среди шпажистов до 23 лет в честь олимпийского чемпиона Украины Григория Крисса.

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен, победивший все встречи группового этапа, в 1/32 финала обыграл Илью Русина (15:4), а в 1/16 финала - Валерия Букера (15:4).

Шпажист, победивший на следующем этапе Богдана Кирда со счетом 15:11, с таким же счетом одолел Виталия Свистла в 1/4 финала. Р.Гасанов, одержавший в полуфинале победу над Дмитрием Микитенко со счетом 15:11, проиграл в финале Никите Кошману - 14:15.

Он стал 2-м в турнире, в котором приняли участие более 90 шпажистов.

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Версия на азербайджанском языке Qılıncoynadanımız Ukraynada 2-ci oldu

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