Азербайджанский шпажист стал 2-м в Украине

Руслан Гасанов стал вторым в турнире, в котором приняли участие более 90 шпажистов

Член сборной Азербайджана Руслан Гасанов выступил на открытом турнире среди шпажистов до 23 лет в честь олимпийского чемпиона Украины Григория Крисса.

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен, победивший все встречи группового этапа, в 1/32 финала обыграл Илью Русина (15:4), а в 1/16 финала - Валерия Букера (15:4).

Шпажист, победивший на следующем этапе Богдана Кирда со счетом 15:11, с таким же счетом одолел Виталия Свистла в 1/4 финала. Р.Гасанов, одержавший в полуфинале победу над Дмитрием Микитенко со счетом 15:11, проиграл в финале Никите Кошману - 14:15.

Он стал 2-м в турнире, в котором приняли участие более 90 шпажистов.