Азербайджанский шахматист вступает в борьбу в I дивизионе Airthings Masters

Сегодня азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вступает в борьбу в I дивизионе этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вступает в борьбу в I дивизионе этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в 1/4 финала 35-летний гроссмейстер встретится с представителем США Уэлсли Со.

Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени. Стороны проведут по 4 встречи. Победитель встретится в следующем раунде с победителем поединка Гукеш Доммараку (Индия) - Хикару Накамура (США).

В 1/4 финала Магнус Карлсен сыграет с Алексеем Сараной из России, Алиреза Фирузза из Ирана - с представителем Индии Арджуном Эригайси.

Отметим, что Airthings Masters завершится 10 февраля.