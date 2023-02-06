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Азербайджанский шахматист вступает в борьбу в I дивизионе Airthings Masters

Азербайджанский шахматист вступает в борьбу в I дивизионе Airthings Masters Сегодня азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вступает в борьбу в I дивизионе этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
6 февраля 2023 г. 09:46
Азербайджанский шахматист вступает в борьбу в I дивизионе Airthings Masters

Сегодня азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вступает в борьбу в I дивизионе этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в 1/4 финала 35-летний гроссмейстер встретится с представителем США Уэлсли Со.

Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени. Стороны проведут по 4 встречи. Победитель встретится в следующем раунде с победителем поединка Гукеш Доммараку (Индия) - Хикару Накамура (США).

В 1/4 финала Магнус Карлсен сыграет с Алексеем Сараной из России, Алиреза Фирузза из Ирана - с представителем Индии Арджуном Эригайси.

Отметим, что Airthings Masters завершится 10 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı "Airthings Masters"in I divizionunda mübarizəyə başlayır

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