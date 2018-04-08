Азербайджанский шахматист сыграет с Анандом в Баден-Бадене

8 апреля, 2018 09:37

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баден-Бадене (Германия) пройдет 8-й тур шахматного турнира «Grenke Chess Classic». Как передает Report, Аркадий Найдич, представляющий Азербайджан на турнире, встретится с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом. Начало – 16.00 по бакинскому времени Grenke Chess Classic, Баден-Баден, 8-й тур Магнус Карлсен (Норвегия) – Никита Витюгов (Россия) Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (Армения) Маттиас Блюбаум (Германия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Георг Майер (Германия) – Хоу Ифань (Китай) Аркадий Найдич (Азербайджан) – Вишванатан Ананд (Индия) Турнирное положение: Каруана – 5, Витюгов, Карлсен – 4,5, Вашье-Лаграв, Аронян, – по 4, Блюбаум – 3,5, Найдич, Ананд, Ифань – по 2,5, Майер – 2.