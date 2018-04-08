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    Азербайджанский шахматист сыграет с Анандом в Баден-Бадене

    Сегодня пройдет 8-й тур шахматного турнира «Grenke Chess Classic»

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баден-Бадене (Германия) пройдет 8-й тур шахматного турнира «Grenke Chess Classic».

    Как передает Report, Аркадий Найдич, представляющий Азербайджан на турнире, встретится с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом.

    Начало – 16.00 по бакинскому времени

    Grenke Chess Classic, Баден-Баден, 8-й тур

    Магнус Карлсен (Норвегия) – Никита Витюгов (Россия)

    Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (Армения)

    Маттиас Блюбаум (Германия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

    Георг Майер (Германия) – Хоу Ифань (Китай)

    Аркадий Найдич (Азербайджан) – Вишванатан Ананд (Индия)

    Турнирное положение: Каруана – 5, Витюгов, Карлсен – 4,5, Вашье-Лаграв, Аронян, – по 4, Блюбаум – 3,5, Найдич, Ананд, Ифань – по 2,5, Майер – 2.

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