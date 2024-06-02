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Азербайджанский шахматист стал победителем международного турнира

Азербайджанский шахматист стал победителем международного турнира Азербайджанский шахматист Мохаммед Мурадлы стал победителем международного турнира Dubai Open-2024, организованного в Объединенных Арабских Эмиратах.
Индивидуальные
2 июня 2024 г. 16:01
Азербайджанский шахматист стал победителем международного турнира

Азербайджанский шахматист Мохаммед Мурадлы стал победителем международного турнира Dubai Open-2024, организованного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Report, представитель нашей страны, начавший последний тур лидером, сегодня в финальной партии сыграл вничью. В 9-м туре Мурадлы разделил очки с китайцем Дай Чангреном.

Таким образом, Мурадлы, набравший 7 очков в 9 турах, завершил "Dubai Open" победителем. Нашему шахматисту, завоевавшему звание победителя соревнований, также была вручена денежная премия в размере 16 000 долларов США.

Другой азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли, набравший в турнире 6,5 балла, разделил 2-6 места.

Отметим, что президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов после соревнований встретился с шахматистами, а также поздравил Мурадлы с победой.

Таким образом, Мурадлы, набравший 7 очков в 9 турах, завершил "Dubai Open" победителем. Нашему шахматисту, завоевавшему звание победителя соревнований, также была вручена денежная премия в размере 16 000 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı beynəlxalq turnirin qalibi olub

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