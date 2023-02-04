Азербайджанский шахматист прошел в I дивизион Тура чемпионов

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов прошел в I дивизион этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов прошел в I дивизион этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер обыграл в этапе плей-офф россиянина Яна Непомнящего со счетом 1,5:0,5, завоевав путевку в I дивизион.

Кроме него, в основной тур прошли индийцы Гукеш Доммараджу и Арджун Эригайси, иранец Алиреза Фирузджа, россиянин Алексей Сарана и представитель США Хикару Накамура.

Другой представитель США Уэсли Со и Магнус Карлсен вступят в борьбу непосредственно с основного раунда.

Рауф Мамедов проведет первую встречу 6 февраля против Уэсли Со.

Соревнование продлится до 10 февраля.