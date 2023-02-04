О нас

Азербайджанский шахматист прошел в I дивизион Тура чемпионов

Азербайджанский шахматист прошел в I дивизион Тура чемпионов Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов прошел в I дивизион этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
4 февраля 2023 г. 14:33
Азербайджанский шахматист прошел в I дивизион Тура чемпионов

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов прошел в I дивизион этапа Airthings Masters Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер обыграл в этапе плей-офф россиянина Яна Непомнящего со счетом 1,5:0,5, завоевав путевку в I дивизион.

Кроме него, в основной тур прошли индийцы Гукеш Доммараджу и Арджун Эригайси, иранец Алиреза Фирузджа, россиянин Алексей Сарана и представитель США Хикару Накамура.

Другой представитель США Уэсли Со и Магнус Карлсен вступят в борьбу непосредственно с основного раунда.

Рауф Мамедов проведет первую встречу 6 февраля против Уэсли Со.

Соревнование продлится до 10 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı Çempionlar Turunun I divizionuna vəsiqə qazanıb

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi