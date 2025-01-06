Азербайджанский шахматист прокомментировал свое выступление на чемпионате мира

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы заявил, что недоволен своим выступлением на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, США.

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы заявил, что недоволен своим выступлением на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, США.

Как заявил Report 19-летний гроссмейстер, уже с первых партий в рапиде было очевидно, что "что-то идет не так".

Сулейманлы добавил, что в блице выступил более успешно.

"В первых двух играх я не набрал очков. Но затем немного собрался и в следующих встречах показал хорошую игру, набрав 8,5 очков из 13 возможных. Таким образом, я показал лучший результат среди азербайджанских шахматистов", - сказал Сулейманлы.

Шахматист отметил, что главной целью его участия в чемпионате мира была подготовка к турниру Tata Steel Chess Tournament, который стартует 17 января.

Азербайджан на чемпионате мира представляли 15 шахматистов, однако никто из них не вышел в 1/4 финала в блице. Лучший результат в рапиде среди мужчин показал Мухаммед Мурадлы (12-е место), среди женщин — Гюнай Мамедзаде (23-е место).

Турнир Tata Steel Chess Tournament пройдет с 17 января по 2 февраля в городе Вейк-ан-Зее, Нидерланды.