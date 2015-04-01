Присевший на корточки во время гимна Армении азербайджанский самбист будет дисквалифицирован

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский спортсмен Бахтияр Аббасов будет лишен бронзовой медали за то, что присел на корточки на церемонии награждения победителей посвященного памяти Анатолия Харлампиева Кубка мира по самбо в Москве в то время, когда звучал гимн Армении.

Об этом Report сообщил президент Федерации самбо Азербайджана (ФСА) Джейхун Мамедов.

По его словам, выступающий в весовой категории 90 кг Б.Аббасов будет дисквалифицирован как минимум на два года: "Об этом мне сказал президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. Он также является вице-президентом Международной федерации САМБО (FİAS). В ближайшее время пройдет заседание Дисциплинарного комитета FİAS, на котором будет принято официальное решение".

Президент ФСА заявил, что не стоит путать спорт и политику: "Мы сами говорили со спортсменом на эту тему. Он сказал, что присел на корточки не специально. Если бы Бахтияр сделал это нарочно, он не стал бы делать общую фотографию со всеми призерами. Но в любом случае, во время звучания гимна надо стоять ровно".

Отметим, что Сергей Елисеев уже сделал официальное заявление на сайте Европейской федерации самбо, в котором осудил поступок Бахтияра Аббасова.

С.Елисеев считает, что Б.Аббасов совершил поступок, который не подходит члену сборной Азербайджана: "Такой спортсмен не достоин быть призером Кубка мира. Спортсмен, нарушивший правила и этику, должен быть отстранен от соревнований и лишен медали. Вопрос о его участии в международных соревнованиях в будущем будет решен на заседании дисциплинарного комитета Международной федерации".