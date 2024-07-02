Азербайджанский рефери: Надеюсь, что наша работа на чемпионате Европы будет высоко оценена

Надеюсь, что наша работа будет высоко оценена.
Об этом Report сообщил Фариз Гусейнов, судивший первенство Европы по дзюдо среди юношей в столице Болгарии Софии.
Рефери категории А заявил, что судейство на турнире прошло нормально, без серьезных ошибок.
Он также прокомментировал выступление сборной Азербайджана, завоевавшей 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали: "Считаю эти результаты удовлетворительными. Наша юношеская команда заняла второе место в медальном зачете. Желаю нашей сборной удачи. Политика федерации направлена на то, чтобы юниоры в будущем успешно представляли Азербайджан на престижных международных соревнованиях. Это одна из основных целей".
Отметим, что стартовавшие 27 июня соревнования завершились 30 июня.