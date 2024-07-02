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Азербайджанский рефери: Надеюсь, что наша работа на чемпионате Европы будет высоко оценена

Азербайджанский рефери: Надеюсь, что наша работа на чемпионате Европы будет высоко оценена Надеюсь, что наша работа будет высоко оценена.
Индивидуальные
2 июля 2024 г. 14:35
Азербайджанский рефери: Надеюсь, что наша работа на чемпионате Европы будет высоко оценена

Надеюсь, что наша работа будет высоко оценена.

Об этом Report сообщил Фариз Гусейнов, судивший первенство Европы по дзюдо среди юношей в столице Болгарии Софии.

Рефери категории А заявил, что судейство на турнире прошло нормально, без серьезных ошибок.

Он также прокомментировал выступление сборной Азербайджана, завоевавшей 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали: "Считаю эти результаты удовлетворительными. Наша юношеская команда заняла второе место в медальном зачете. Желаю нашей сборной удачи. Политика федерации направлена на то, чтобы юниоры в будущем успешно представляли Азербайджан на престижных международных соревнованиях. Это одна из основных целей".

Отметим, что стартовавшие 27 июня соревнования завершились 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı hakim: Ümid edirəm ki, Avropa çempionatındakı işimiz yüksək qiymətləndiriləcək

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