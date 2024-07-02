Азербайджанский рефери: Надеюсь, что наша работа на чемпионате Европы будет высоко оценена

Надеюсь, что наша работа будет высоко оценена.

Надеюсь, что наша работа будет высоко оценена.

Об этом Report сообщил Фариз Гусейнов, судивший первенство Европы по дзюдо среди юношей в столице Болгарии Софии.

Рефери категории А заявил, что судейство на турнире прошло нормально, без серьезных ошибок.

Он также прокомментировал выступление сборной Азербайджана, завоевавшей 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали: "Считаю эти результаты удовлетворительными. Наша юношеская команда заняла второе место в медальном зачете. Желаю нашей сборной удачи. Политика федерации направлена на то, чтобы юниоры в будущем успешно представляли Азербайджан на престижных международных соревнованиях. Это одна из основных целей".

Отметим, что стартовавшие 27 июня соревнования завершились 30 июня.