Азербайджанский рефери и врач получили приглашение на Токио-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил доверие азербайджанскому рефери и врачу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, МОК пригласил двух человек на летние Олимпийские игры в Токио.

Азербайджанский рефери международного класса Анар Бабанлы будет контролировать ход боксёрских поединков и обеспечивать соблюдение принципов честного спортивного соперничества на соревнованиях по боксу, которые пройдут с 24 июля по 8 августа во Дворце спорта "Рёгоку Кокугикан".

На соревнованиях по боксу Лейла Насирова будет работать врачом.

Отметим, что в Токио-2020 сборная Азербайджана представлена 5 боксерами. Спортивную честь страны будут защищать Тайфур Алиев (57 кг), Джавид Челабиев (63 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Альфонсо Домингес (81 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+91 кг).