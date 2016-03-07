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    Азербайджанский пловец завоевал лицензию на олимпиаду

    Максим Шемберев выиграл золотую и серебряную медали на международном турнире

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Федерации плавания Азербайджана Магсад Рагимов, Максим Шемберев выиграл золотую и серебряную медали на международном турнире Swim Meeting в Берлине.

    М.Шемберев завоевал золото в свободном стиле на 1500 метров (15 минут 38,59 секунд), и серебро в комплексном плавании на 400 метров (24,03 секунд). 

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