Азербайджанский пловец стал чемпионом Кубка мира в Дохе

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский пловец Максим Шемберев стал победителем проходящего в Дохе на этапе Кубка мира по плаванию.

Как сообщает Report, Шемберов первенствовал на дистанции 400 м комплексом (4.06,72), опередив Айртона Суини (ЮАР) и Гергели Дьюрта (Венгрия). Соревнования будут длиться 2 дня.

Комплекс. 400 м

1. Максим Шемберев (Азербайджан) – 4.06,72.

2. Айртон Суини (ЮАР) – 4.07,04.

3. Гергели Дьюрта (Венгрия) – 4.09,58.

4. Даниил Пасынков (Россия) – 4.10,38.