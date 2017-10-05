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    Азербайджанский пловец стал чемпионом Кубка мира в Дохе

    Шемберев взял золото в комплексном плавании на 400 м.

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский пловец Максим Шемберев стал победителем проходящего в Дохе на этапе Кубка мира по плаванию.

    Как сообщает Report, Шемберов первенствовал на дистанции 400 м комплексом (4.06,72), опередив Айртона Суини (ЮАР) и Гергели Дьюрта (Венгрия). Соревнования будут длиться 2 дня.

    Комплекс. 400 м

    1. Максим Шемберев (Азербайджан) – 4.06,72.
    2. Айртон Суини (ЮАР) – 4.07,04.
    3. Гергели Дьюрта (Венгрия) – 4.09,58.
    4. Даниил Пасынков (Россия) – 4.10,38.

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