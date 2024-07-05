Два азербайджанских паратхэквондиста вышли в финал Korean Open

Еще один азербайджанский паратхэквондист вышел в финал международного турнира Korean Open в Чхунчхоне (Южная Корея).
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета Азербайджана, Имамеддин Халилов, выступающий в весовой категории до 70 кг, в 1/8 финала победил соперника из Казахстана.
Спортсмен победил соперников из Узбекистана в 1/4 финала и полуфинале.
Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов вышел в финал международного турнира Korea Open в Чхунчхоне (Южная Корея).
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории 58 кг, в 1/4 финала победил соперника из Бразилии.
В полуфинале Зейналов одержал победу над южнокорейским спортсменом.