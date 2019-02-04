Завоевана первая в истории паралимпийского движения Азербайджана медаль в зимнем виде спорта

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская лыжница Гюльнар Рагимова завоевала первую в истории паралимпийского движения страны медаль на международном соревновании по зимним видам спорта.

Как сообщили Report из Национального паралимпийского комитета, принявшая участие в чемпионате Азии по горным лыжам в Иране спортсменка в первый день чемпионата стала победительницей в соревнованиях по гигантскому слалому.

Она также показала лучший результат в соревнованиях по гигантскому слалому на второй день и была удостоена золотой медали.

Отметим, что азербайджанские паралимпийцы впервые приняли участие в международном соревновании по зимним видам спорта.