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    Завоевана первая в истории паралимпийского движения Азербайджана медаль в зимнем виде спорта

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская лыжница Гюльнар Рагимова завоевала первую в истории паралимпийского движения страны медаль на международном соревновании по зимним видам спорта.

    Как сообщили Report из Национального паралимпийского комитета, принявшая участие в чемпионате Азии по горным лыжам в Иране спортсменка в первый день чемпионата стала победительницей в соревнованиях по гигантскому слалому.

    Она также показала лучший результат в соревнованиях по гигантскому слалому на второй день и была удостоена золотой медали.

    Отметим, что азербайджанские паралимпийцы впервые приняли участие в международном соревновании по зимним видам спорта.

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