Азербайджанский паралимпиец признан лучшим паратхэквондистом мира

Всемирная федерация тхэквондо (WT) признала азербайджанского паралимпийского чемпиона Имамеддина Халилова лучшим паратхэквондистом 2024 года среди мужчин.

Всемирная федерация тхэквондо (WT) признала азербайджанского паралимпийского чемпиона Имамеддина Халилова лучшим паратхэквондистом 2024 года среди мужчин.

Как сообщает Report, этот титул был присвоен спортсмену единогласным решением Технической комиссии WT.

Халилов, завоевавший золотые медали во всех турнирах, в которых он участвовал в этом году, стал обладателем титулов паралимпийского, мирового и европейского чемпиона.

Награда азербайджанскому спортсмену, который также возглавляет текущий мировой рейтинг паратхэквондистов, была вручена на гала-вечере в Гонконге.