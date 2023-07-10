Азербайджанский парабадминтонист завоевал две медали в Уганде

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев на турнире Uganda para Badminton International 2023 в столице Уганды Кампале завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде и бронзовую в личном.

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев на турнире Uganda para Badminton International 2023 в столице Уганды Кампале завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде и бронзовую в личном.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, сборная завершила групповой этап в индивидуальной борьбе на турнире серии "Уровень 3" с абсолютным результатом (2 победы) и вышла в плей-офф.

В группе А победили местный спортсмен Сабаси Кунья (21-8,21-5) и индиец Рави Пала (21-17,22-20). Парабадминтонист, который в полуфинале встретился с другим представителем Индии Ваншем Упадхьяем, проиграл сопернику в напряженной схватке, которая длилась 3 сета 1:2 (12-21,21-19,14-21) проиграв по очкам, он завоевал бронзовую медаль.

Алиев, боролся вместе с индийцем Девом рати в мужской парной категории парабадминтонистов, победив в группе соперников из Испании, Уганды и Индии вышли в плей-офф. Тандем Ибрагим Алиев и Дев Рати, выбивший из борьбы египетских парабадминтонистов в полуфинале, уступил паре Рави Пал и Ванш Упадхьяй (Индия) в финальном матче, который длился 3 сета 1:2 (21-23,21-10,17-21) проиграв по очкам, Ибрагим Алиев в тандеме с Девом Рати завоевали серебряную медаль.

Напомним, что в прошлом году Ибрагим Алиев также завоевал бронзовую медаль в индивидуальном турнире.