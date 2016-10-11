Азербайджанский олимпийский медалист представил награды в Украине

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Серебряный призер летних Олимпийских игр Рио-2016 азербайджанский каноист Валентин Демьяненко находится в родном городе Черкасск, Украина.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, 33-летний спортсмен посетил детско-молодежную спортивную школу по гребле городского совета Черкасск, выпускником которого он является.

Он посмотрел чемпионат по каноэ, посвященный памяти мастера спорта СССР П.П.Буркацкого. Демьяненко представил победителям медали и награды.

Отметим, что Валентин Демьяненко выступает в азербайджанской сборной с 2007 года. Является четырехкратным чемпионом мира и Европы.