Азербайджанский олимпийский чемпион в четвертый раз сменит весовую категорию

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Тогрул Аскеров в последующих соревнованиях не будет выступать в весовой категории 65 кг.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов.

По его словам, 25-летний спортсмен на данный момент имеет травму и будет прооперирован: "У Тогрула серьезная травма шеи. Он будет прооперирован. Затем его ждет реабилитация. В этом случае, его выступление как и прежде в весовой категории 65 кг -вопрос довольно сложный. Тогрул сменит весовую категорию".

Отметим, что за свою карьеру Тогрулу Аскерову уже в четвертый раз приходится менять весовую категорию. В 2010 году он стал бронзовым призером чемпионом мира в весовой категории 55 кг. На чемпионате Европы 2012 года и летних Олимпийских играх в Лондоне Т.Аскеров становился чемпионом в весовой категории 60 кг. Золотую медаль на I Евроиграх "Баку-2015" и серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал в весовой категории 65 кг.