Азербайджанский настольный теннисист завоевал бронзу на международном турнире

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде завоевал медаль на очередном международном соревновании.
Как сообщает Report, он отличился на турнире WTT Youth Contender в Люксембурге.
Юный спортсмен, победивший на начальном этапе представителей Германии, Франции, Люксембурга и Монголии, стал лидером группового этапа.
Выигравший шведского соперника в 1/8 финала и французского игрока в 1/4 финала, азербайджанский теннисист уступил в полуфинале другому французскому сопернику со счетом 2:3 и получил бронзовую медаль.
Отметим, что это пятая награда, завоеванная Онуром Гулузаде на международных соревнованиях в текущем сезоне.