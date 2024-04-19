Азербайджанский настольный теннисист завоевал бронзу на международном турнире

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде завоевал медаль на очередном международном соревновании.

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде завоевал медаль на очередном международном соревновании.

Как сообщает Report, он отличился на турнире WTT Youth Contender в Люксембурге.

Юный спортсмен, победивший на начальном этапе представителей Германии, Франции, Люксембурга и Монголии, стал лидером группового этапа.

Выигравший шведского соперника в 1/8 финала и французского игрока в 1/4 финала, азербайджанский теннисист уступил в полуфинале другому французскому сопернику со счетом 2:3 и получил бронзовую медаль.

Отметим, что это пятая награда, завоеванная Онуром Гулузаде на международных соревнованиях в текущем сезоне.