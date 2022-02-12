Азербайджанский министр молодежи и спорта отправился в Китай

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в связи с зимними Олимпийскими играми-2022, которые проходят с 4 по 20 февраля в Пекине, а также частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине, отправился в Китай.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в связи с зимними Олимпийскими играми-2022, которые проходят с 4 по 20 февраля в Пекине, а также частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине, отправился в Китай.

Как сообщил Report глава пресс-службы министерства Габиль Мехтиев, министр встретится с фигуристкой Екатериной Рябовой, представляющей Азербайджан, и посмотрит ее выступления.

На Олимпиаде Азербайджан представлен двумя фигуристами в одиночном катании. Фигурист Владимир Литвинцев завершил свое участие на Олимпиаде на 18-м месте. Е.Рябова покажет свое мастерство 15 февраля в короткой программе. Если она расположится на одном из 24-х мест, то сможет участвовать 17 февраля в произвольной программе.