Азербайджанский легкоатлет установил национальный рекорд на турнире в Скопье

15:30

Азербайджанский легкоатлет Амир Исмаилов установил национальный рекорд на 18-м Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в Скопье (Северная Македония).

Как сообщили Report в пресс-службе Национального олимпийского комитета, юный спортсмен показал результат 14.44 секунды в беге на 110 метров с барьерами.

Данный результат является новым национальным рекордом в возрастной категории до 18 лет.

А.Исмаилов также выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

Соревнования по легкой атлетике проходят на Национальной арене "Тоше Проески" в Скопье.