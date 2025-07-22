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Азербайджанский легкоатлет установил национальный рекорд на турнире в Скопье

Азербайджанский легкоатлет установил национальный рекорд на турнире в Скопье 15:30
Индивидуальные
22 июля 2025 г. 15:59
Азербайджанский легкоатлет установил национальный рекорд на турнире в Скопье

Азербайджанский легкоатлет Амир Исмаилов установил национальный рекорд на 18-м Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в Скопье (Северная Македония).

Как сообщили Report в пресс-службе Национального олимпийского комитета, юный спортсмен показал результат 14.44 секунды в беге на 110 метров с барьерами.

Данный результат является новым национальным рекордом в возрастной категории до 18 лет.

А.Исмаилов также выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

Соревнования по легкой атлетике проходят на Национальной арене "Тоше Проески" в Скопье.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan atleti Skopyedə ölkə rekorduna imza atıb

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