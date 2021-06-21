Азербайджанский кикбоксер стал победителем международного турнира

В Ташкенте состоялся открытый турнир Узбекистана по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO-PRO.
Как сообщает Report, в соревнованиях успешно выступил воспитанник спортивного клуба "Нефтчи " - чемпион Европы, обладатель Кубка мира, призер чемпионата мира Руслан Мусаев (67 кг).
Проявив на престижном турнире большое упорство, кикбоксер уверенно победил нокаутом местного спортсмена Азизбека Нематова и завоевал золотую медаль.
Руководитель аппарата управления спортивного клуба "Нефтчи" Садыг Садыгов принял кикбоксера, поздравил с победой и пожелал ему успехов на предстоящих соревнованиях.
Руслан Мусаев выиграл 11 из 13 профессиональных боев.