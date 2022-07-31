Азербайджанский кикбоксер хочет на ринге встретиться с представителем Армении

"Я хочу развевать флаги Азербайджана и Турции по всему миру. Оба - мои флаги".

"Я хочу развевать флаги Азербайджана и Турции по всему миру. Оба - мои флаги".

Как сообщает Report, об этом заявил профессиональный кикбоксер Азербайджана Тогрул Мамедов, рассказывая о завоевании золотой медали на международном турнире тюркских стран, прошедшем в турецком городе Коджали.

Атлет по прозвищу "Бозгурд" отметил, что его ближайшая цель - чемпионат мира: "Благодарю всех, кто меня любит и поддерживает. "Бозгурд" уже на ринге. Я хочу продолжить свои победы и стать чемпион мира".

Он добавил, что хотел бы на ринге встретиться с представителем Армении: "Если будет организован такой бой, это было бы здорово".