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Азербайджанский кикбоксер хочет на ринге встретиться с представителем Армении

Азербайджанский кикбоксер хочет на ринге встретиться с представителем Армении "Я хочу развевать флаги Азербайджана и Турции по всему миру. Оба - мои флаги".
Индивидуальные
31 июля 2022 г. 15:13
Азербайджанский кикбоксер хочет на ринге встретиться с представителем Армении

"Я хочу развевать флаги Азербайджана и Турции по всему миру. Оба - мои флаги".

Как сообщает Report, об этом заявил профессиональный кикбоксер Азербайджана Тогрул Мамедов, рассказывая о завоевании золотой медали на международном турнире тюркских стран, прошедшем в турецком городе Коджали.

Атлет по прозвищу "Бозгурд" отметил, что его ближайшая цель - чемпионат мира: "Благодарю всех, кто меня любит и поддерживает. "Бозгурд" уже на ринге. Я хочу продолжить свои победы и стать чемпион мира".

Он добавил, что хотел бы на ринге встретиться с представителем Армении: "Если будет организован такой бой, это было бы здорово".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kikboksçusu: "Rəqibim erməni olsaydı, onu "yeyərdim"

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