Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на Универсиаде

Азербайджанский гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль на XXXl Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Ченду.

Азербайджанский гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль на XXXl Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Ченду.

По данным Report, спортсмен занял третье место на дистанции 2000 метров на одноместной академической гребной лодке.

Первым завершив квалификационный этап и полуфинал и завоевав право участвовать в финале А, в решающем заплыве спортсмен в последний момент упустил возможность стать чемпионом. Победитель был определен с помощью фотофиниша.

Зия Мамедзаде в этом же виде спорта в легком весе, занял в финале Б третье место.