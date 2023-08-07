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Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на Универсиаде

Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на Универсиаде Азербайджанский гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль на XXXl Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Ченду.
Индивидуальные
7 августа 2023 г. 12:51
Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на Универсиаде

Азербайджанский гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль на XXXl Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Ченду.

По данным Report, спортсмен занял третье место на дистанции 2000 метров на одноместной академической гребной лодке.

Первым завершив квалификационный этап и полуфинал и завоевав право участвовать в финале А, в решающем заплыве спортсмен в последний момент упустил возможность стать чемпионом. Победитель был определен с помощью фотофиниша.

Зия Мамедзаде в этом же виде спорта в легком весе, занял в финале Б третье место.

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