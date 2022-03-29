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Азербайджанский горнолыжник стал чемпионом в Великобритании

Азербайджанский горнолыжник стал чемпионом в Великобритании Илья Костов, представляющий Азербайджан в соревнованиях по горным лыжам, занял первое место на Открытом чемпионате Великобритании.
Индивидуальные
29 марта 2022 г. 17:44
Азербайджанский горнолыжник стал чемпионом в Великобритании

Илья Костов, представляющий Азербайджан в соревнованиях по горным лыжам, занял первое место на Открытом чемпионате Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации зимних видов спорта, 17-летний спортсмен завоевал золотую медаль в категории U-18 в горнолыжном спуске на соревнованиях во французском горнолыжном курорте Тигнесс. Второе место занял француз Дилан Хаккар, а третье - венгр Аттила Баньял.

По общим результатам Костов занял 3-е место. Всего в соревнованиях приняли участие 30 лыжников из Франции, Венгрии, Италии, США, Австралии и Канады.

Илья Костов представляет Азербайджан на соревнованиях по горным лыжам с 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dağ xizəkçisi Böyük Britaniyada çempion olub

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