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    ​Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на “World Challenge Cup"

    Олег Степко стал сильнейшим в упражнениях на брусьях

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана по спортивной гимнастике Олег Степко завоевал золотую медаль на очередном этапе турнира World Challenge Cup, прошедшем в столице Катара Дохе. Как сообщает Report, О. Степко стал сильнейшим в упражнениях на брусьях, опередив всех своих соперников.

    Он попал в историю как первый азербайджанский спортсмен, завоевавший в этом виде спорта золото. Серебряную медаль завоевал колумбийский спортсмен, а бронза досталась гимнасту из России. 

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