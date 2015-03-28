​Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на “World Challenge Cup"

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана по спортивной гимнастике Олег Степко завоевал золотую медаль на очередном этапе турнира World Challenge Cup, прошедшем в столице Катара Дохе. Как сообщает Report, О. Степко стал сильнейшим в упражнениях на брусьях, опередив всех своих соперников.

Он попал в историю как первый азербайджанский спортсмен, завоевавший в этом виде спорта золото. Серебряную медаль завоевал колумбийский спортсмен, а бронза досталась гимнасту из России.