Азербайджанский гимнаст отказался от медали наказанного российского спортсмена

Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе после аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.

Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе после аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.

Как передает Report, об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Если Куляк в итоге будет лишен этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне", - сказал Тихонов.

Тихонов в столице Катара в упражнении на брусьях был четвертым. Первое место тогда занял украинец Илья Ковтун, второе - казахстанец Милад Карими, третье - Куляк. 17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Куляка на один год с правом подачи апелляции и лишила его бронзовой медали этапа Кубка мира.

"На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трех снарядах, где выступил ровно. Теперь могу спокойно ехать на чемпионат мира", - отметил он.

Куляк на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме, за что и был впоследствии наказан. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

26-летний Тихонов является воспитанником сызранской школы спортивной гимнастики. В июле 2018 года Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства гимнаста с российского на азербайджанское.