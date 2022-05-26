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Азербайджанский гимнаст отказался от медали наказанного российского спортсмена

Азербайджанский гимнаст отказался от медали наказанного российского спортсмена Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе после аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.
Индивидуальные
26 мая 2022 г. 15:07
Азербайджанский гимнаст отказался от медали наказанного российского спортсмена

Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе после аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.

Как передает Report, об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Если Куляк в итоге будет лишен этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне", - сказал Тихонов.

Тихонов в столице Катара в упражнении на брусьях был четвертым. Первое место тогда занял украинец Илья Ковтун, второе - казахстанец Милад Карими, третье - Куляк. 17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Куляка на один год с правом подачи апелляции и лишила его бронзовой медали этапа Кубка мира.

"На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трех снарядах, где выступил ровно. Теперь могу спокойно ехать на чемпионат мира", - отметил он.

Куляк на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме, за что и был впоследствии наказан. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

26-летний Тихонов является воспитанником сызранской школы спортивной гимнастики. В июле 2018 года Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства гимнаста с российского на азербайджанское.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastı cəzalanan rusiyalı idmançının medalından imtina edib

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