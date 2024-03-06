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Азербайджанский гимнаст настроен на выход в финал Кубка мира

Азербайджанский гимнаст настроен на выход в финал Кубка мира Член азербайджанской мужской сборной по гимнастике Расул Ахмедзаде нацелен на выход в финал Кубка мира, который пройдет в Баку.
Индивидуальные
6 марта 2024 г. 11:58
Азербайджанский гимнаст настроен на выход в финал Кубка мира

Член азербайджанской мужской сборной по гимнастике Расул Ахмедзаде нацелен на выход в финал Кубка мира, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам сам гимнаст.

Он отметил, что впервые примет участие в столь престижном соревновании, но, несмотря на волнение, сделает все возможное для достижения высоких результатов: "Я буду выступать по трем видам и полностью готов к соревнованиям. Сначала я намерен выйти в финал, а затем занять место на пьедестале почета".

Кубок мира пройдет 7-10 марта на Национальной гимнастической арене в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda finala çıxmağı hədəfləyib

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