Азербайджанский гимнаст настроен на выход в финал Кубка мира

Член азербайджанской мужской сборной по гимнастике Расул Ахмедзаде нацелен на выход в финал Кубка мира, который пройдет в Баку.

Член азербайджанской мужской сборной по гимнастике Расул Ахмедзаде нацелен на выход в финал Кубка мира, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам сам гимнаст.

Он отметил, что впервые примет участие в столь престижном соревновании, но, несмотря на волнение, сделает все возможное для достижения высоких результатов: "Я буду выступать по трем видам и полностью готов к соревнованиям. Сначала я намерен выйти в финал, а затем занять место на пьедестале почета".

Кубок мира пройдет 7-10 марта на Национальной гимнастической арене в Баку.