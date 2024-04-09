Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали

Я хотел привезти в Азербайджан две золотые медали, но не получилось. Главное, что я удостоился главной награды.

Я хотел привезти в Азербайджан две золотые медали, но не получилось. Главное, что я удостоился главной награды.

Как передает Report , об этом заявил член сборной Азербайджана Михаил Малкин, завоевавший в составе команды по прыжкам на акробатической дорожке золотую медаль чемпионата Европы в общекомандном зачете в португальском Гимарайнше.

По его словам, в июле этого года в португальской Коимбре будет проведен Кубок мира.

"Мы будем усердно готовиться, чтобы продолжить успешные выступления и там", - сказал Малкин.

Напомним, что сборная Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке в составе Тофига Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золотую медаль в командном зачете на чемпионате Европы. Азербайджанская сборная впервые в своей истории заняла первое место в командном зачете на континентальном первенстве в этом виде прыжков.