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Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали

Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали Я хотел привезти в Азербайджан две золотые медали, но не получилось. Главное, что я удостоился главной награды.
Индивидуальные
9 апреля 2024 г. 07:36
Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали

Я хотел привезти в Азербайджан две золотые медали, но не получилось. Главное, что я удостоился главной награды.

Как передает Report, об этом заявил член сборной Азербайджана Михаил Малкин, завоевавший в составе команды по прыжкам на акробатической дорожке золотую медаль чемпионата Европы в общекомандном зачете в португальском Гимарайнше.

По его словам, в июле этого года в португальской Коимбре будет проведен Кубок мира.

"Мы будем усердно готовиться, чтобы продолжить успешные выступления и там", - сказал Малкин.

Напомним, что сборная Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке в составе Тофига Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золотую медаль в командном зачете на чемпионате Европы. Азербайджанская сборная впервые в своей истории заняла первое место в командном зачете на континентальном первенстве в этом виде прыжков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastı: İstərdim ki, Azərbaycana iki qızıl medal gətirim

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