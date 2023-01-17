Азербайджанский фигурист пропустит чемпионат Европы из-за проблем с визой

Владимир Литвинцев, выступающий за сборную Азербайджана по фигурному катанию, не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Владимир Литвинцев, выступающий за сборную Азербайджана по фигурному катанию, не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.

"Владимир Литвинцев не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо, - сообщил Нагиев. - Это связано с проблемой в получении визы. В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару. Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет".

Литвинцев дебютировал в команде Азербайджана в 2018 году на чемпионате Европы в Минске. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Пекине, где он занял 18-е место.