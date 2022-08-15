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​​​​​​​Исламиада: Азербайджанский фехтовальщик завоевал серебряную медаль

​​​​​​​Исламиада: Азербайджанский фехтовальщик завоевал серебряную медаль Азербайджанский фехтовальщик Руслан Гасанов вышел в финал V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье.
Индивидуальные
15 августа 2022 г. 20:08
​​​​​​​Исламиада: Азербайджанский фехтовальщик завоевал серебряную медаль

Азербайджанский фехтовальщик Руслан Гасанов завоевал серебряную медаль на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецком городе Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, Р.Гасанов уступил в финале спортсмену из Кыргызстана Роману Петрову со счетом 12:15.

19:56

Азербайджанский фехтовальщик Руслан Гасанов вышел в финал V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, Р.Гасанов в полуфинале оказался сильнее Файзуллы Алимова из Узбекистана - 12:11.

Напомним, что азербайджанский спортсмен, завоевав четыре победы в групповом этапе, выиграл в плей-офф у Эге Сай Али из Турции со счетом 15:8.

В 1/8 финала Р.Гасанов обыграл Джавада Альдавуда, представляющего Саудовскую Аравию, со счетом 15:8, а в 1/4 финала - иорданца Ияда Одеха со счетом 15:11.

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Версия на английском языке Azerbaijani fencer wins silver medal at Islamic Games
Версия на азербайджанском языке Фотоİslamiada: Azərbaycan şpaqaçısı gümüş medal qazanıb

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