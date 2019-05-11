Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на проведенном в Баку турнире "Большого шлема", посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен в решающей встрече одолел израильского представителя Тохара Бутбула.

Х.Гейдаров одолел противника за счет штрафных очков.

Рустам Оруджев из той же весовой категории победил представителя Косово Акила Гжакова, Тельман Велиев – россиянина Дениса Ярцева. Оба дзюдоиста стали обладателями бронзовых медалей.

Отметим, что в первый день соревнований из азербайджанских дзюдоистов Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевал серебряную медаль.

Турнир завершится 12 мая.