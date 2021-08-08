Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на Кубке Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо.

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает Report, в соревнованиях принимают участие дзюдоисты азербайджанской команды Ахмед Юсифов, Ровшан Алиев (оба 60 кг), Яшар Наджафов, Эльчин Гусейнов (оба 66 кг), Нурлан Османов (73 кг), Адиль Керимли (100 кг), Имран Юсифов и Джамал Фейзиев (оба свыше 100 кг).

В первый день соревнований среди наших представителей отличился Нурлан Османов. Азербайджанский дзюдоист до финала одолел всех своих соперников, но в борьбе за золотую медаль уступил представителю Казахстана Аскару Наркулову и довольствовался серебряной медалью.

Соревнования продлятся два дня. В турнире принимают участие около 200 дзюдоистов из 14 стран