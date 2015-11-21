Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Гран-при в Китае

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На Гран-при по дзюдо в китайском городе Циндао азербайджанская национальная сборная завоевала очередную медаль.

Как сообщает Report, в весовой категории 73 кг Рустам Оруджов во второй день соревнований завоевал серебро.

24-летний спортсмен обыграл испанского спортсмена Киёши Уемаци, китайца Йинжирагал Сая, казахского спортсмена Дастана Икибаева и голландца Дирка ван Тихелти, и вышел в финал. В решающей игре он проиграл японцу Соиши Хашимото.

Отметим, что в первый день соревнований Ильгар Мушкиев (61 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевали золото. Гран-при завершится 22 ноября.