Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу в Гран-При

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В южнокорейском городе Чеджу стартовало Гран-При по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнования выступили 3 из 11 азербайджанских дзюдоистов.

В весе до 60 кг Орхан Сафаров начал с победы над Юнг Вэй Янгом из Тайваня, после чего огорчил испанца Франсиско Гарригоса. В четвертьфинале Орхан встретился со своим товарищем по команде Ильгаром Мушкиевым, который на ранних стадиях оказался сильнее бельгийца Сенне Уинса и Валиде Хьяра.

Встреча азербайджанских дзюдоистов завершилась в пользу Сафарова, который вышел в полуфинал, уступил там монголу Болдбатару Ганбату. В схватке за бронзу Орхан победил венесуэльца Хавьера Гуэдеса, завоевав медаль.

А Мушкиев в первом утешительном поединке уступил бразильцу Эрику Такабатаке, став седьмым.

Другой представитель Азербайджана Ниджат Шихализаде (66 кг) начал турнир со второго круга с победы над Кеннетом Ван Генсбеке из Бельгии. Далее он победил венгра Бенца Замбори, уступив в четвертьфинале казаху Азамату Муканову, в борьбе с которым получил серьезную травму. В утешительной схватке Ниджат проиграл израильтянину Талю Фликеру, став седьмым.