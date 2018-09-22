Aзербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, Идаят Гейдаров в весовой категории 73 килограмма сумел дойти до полуфинала.

Наш спортсмен, встретившийся с Сажжадом Сехеном из Ирака и победивший его иппоном, вышел в 1/16 финала и на этом этапе вновь иппоном одержал победу над спортсменом из Монако Седриком Бесси. Победивший на следующем этапе Бахрузи Ходжазода из Таджикистана, наш дзюдоист вышел в 1/4 финала. Одолев соперника и на этом этапе, Идаят Гейдаров победил спортсмена из Монголии Одбаяра Ганбаатары.

Таким образом, Идаят Гейдаров стал первым азербайджанским дзюдоистом, вышедшим в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Баку. На этом этапе он встретился с японским спортсменом Хашимито Соичи.

Хотя наш 21-летний спортсмен Идаят Гейдаров проиграл в этой встрече, прошедшей в обстановке напряженной спортивной борьбы, в следующей встрече он победил соперника из Монголии Цогтбаатара Ценд-Очиру в борьбе за третье место.

Таким образом, чемпион Европы и победитель IV Игр исламской солидарности Идаят Гейдаров завершил чемпионат мира на третьей ступени пьедестала почета.