Азербайджанский дзюдоист занял на чемпионате мира 5-ое место - ОБНОВЛЕНО-9

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Кярамет Гусейнов занял на проходящем в Баку чемпионате мира 5-ое место.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен в борьбе за бронзовую медаль уступил грузинскому спортсмену Амирану Папинашвили.

Отметим, что другие вышедшие на татами в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Орхан Сафаров (60 кг) и Аиша Гурбанлы (48 кг) не смогли попасть в число медалистов.

Оба спортсмена проиграли в 1/8 финала.

*** 17:16

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Кярамет Гусейнов вышел на чемпионате мира в Баку на первую утешительную встречу.

Как сообщает Report, соперником выступающего в весовой категории 60 кг спортсмена стал представитель КНДР Ким Йонг Гвон. Гусейнов победил иппоном противника.

В борьбе за бронзовую медаль он встретится с проигравшим в паре Роберт Мшвидобадзе (Россия) – Амиран Папинашвили (Грузия).

***13:48

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Кярамет Гусейнов прошел в 1/4 финала проходящего в Баку чемпионата мира.

Как сообщает Report, соперником выступающего в весовой категории 60 кг. 20-летнего спортсмена стал двукратный чемпион мира японец Наохиса Такато. Такато на 37-й секунде одержал победу иппоном и вышел в полуфинал. Гусейнов же примет участие в утешительной встрече за бронзовую медаль.

Встречи стартуют в 16:00.

*** 13:22 Молодой азербайджанский дзюдоист прошел в 1/4 финала чемпионата мира – ОБНОВЛЕНО-6

Азербайджанский дзюдоист Кярамет Гусейнов прошел в ¼ финала проходящего в Баку чемпионата мира.

Как сообщает Report, в 1/8 финала 20-летний спортсмен одолел испанца Франциско Гарриго. Его очередным соперником станет двукратный чемпион мира японец Наохиса Такато.

13:12. Молодой азербайджанский дзюдоист вышел в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО-5

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Кярамет Гусейнов вышел в 1/8 проходящего в Баку чемпионата мира.

Как сообщает Report, 20-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в 1/16 финала одержал победу иппоном над российским олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом Европы, победителем I Европейских игр "Баку 2015" Бесланом Мудрановым за 2 минуты 32 секунды. Гусейнов одержал эту победу, несмотря на травму плеча и не присуждение очка за использованный прием в одном эпизоде. Следующим соперником Гусейнова станет испанец Франциско Гарригос.

Другой азербайджанский дзюдоист в весовой категории 60 кг. Орхан Сафаров в 1/8 финала проиграл иппоном грузину Амирану Папинашвили на 20 секунде.

Выступающая в весовой категории 48 кг дзюдоистка Аиша Гурбанлы в 1/8 финала проиграла иппоном аргентинке Пауле Парето и приостановила борьбу.

*** 12:14. Еще один азербайджанский дзюдоист прошел в 1/8 финала на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО-4

Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров прошел в 1/8 финала проходящего в Баку чемпионата мира.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг. 27-летний спортсмен в 1/16 финала одолел иппоном мадагаскарца Назира бин Абду за 12 секунд. Его соперников в 1/8 финала станет чемпион Европы и мира, грузин Амиран Папинашвили.

Другой азербайджанский дзюдоист в данной весовой категории Кярамет Гусейнов встретится в 1/16 финала с российским олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом Европы, победителем I Европейских игр "Баку 2015" Бесланом Мудрановым.

Отметим, что ранее среди женщин выступающая в весовой категории 48 кг. Аиша Гурбанлы вышла в 1/8 финала.

*** 11:37 Азербайджанская дзюдоистка вышла в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская дзюдоистка Аиша Гурбанлы завоевала пропуск в 1/8 финала стартовавшего в Баку чемпионата мира.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 48 кг. Аиша Гурбанлы одолела австралийку Каролин Хейн иппоном за 1 минуту 31 секунду. Ее следующим соперницей станет аргентинка Паула Парето.

**** 11:30 Все три азербайджанских дзюдоиста начали борьбу с победы - ОБНОВЛЕНО-2

На стартовавшем в Баку чемпионате мира по дзюдо каждый из трех азербайджанских представителей завершил первую встречу с победой.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг. Кярамет Гусейнов в 1/32 финала одолел иппоном бельгийца Жорана Шилдерманса. Он добился чистой победы всего за 69 секунд. В 1/16 финала Гусейнов встретится с российским олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом Европы, победителем I Европейских игр "Баку 2015" Бесланом Мудрановым.

Ранее другой азербайджанский дзюдоист в той же весовой категории Орхан Сафаров в 1/32 финала одолел иппоном монгола Амартувшина Баяраа. В 1/16 финала его соперником станет мадагаскарец Назир бин Абду.

Выступающая в весовой категории 48 кг. среди женщин Аиша Гурбанлы в 1/32 финала одолела голландку Амбер Герсьеси за счет штрафных очков. В 1/16 финала соперницей Гурбанлы станет австралийка Каролин Хейн.

*** 11:15 Еще один азербайджанский дзюдоист начал борьбу с победы - ОБНОВЛЕНО

На стартовавшем в Баку чемпионате мира по дзюдо на татами вышел еще один представитель Азербайджана.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг. Орхан Сафаров в 1/32 финала встретился с монголом Амартувшином Баяраа. Сафаров одержал победу иппоном за 52 секунды до конца встречи. В 1/16 финала его соперником станет победитель встречи Эдвин Селло (Ботсвана) – Абду бин Назир (Мадагаскар).

11:07

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ На стартовавшем в Баку чемпионате мира по дзюдо на татами вышла первая представительница Азербайджана.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 48 кг. Аиша Гурбанлы в 1/32 финала вступила в схватку с Амбер Герсжес (Голландия). Встреча завершилась победой Гурбанлы. Она обыграла соперницу за счет штрафных очков.

Соперницей А.Гурбанлы в 1/16 финала станет Каролин Хейн (Австралия).