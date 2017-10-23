Азербайджанский дзюдоист: Я не мог даже представить, что проиграю в финале армянину

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вернувшиеся с проведенного в хорватской столице Загребе первенства мира среди молодежи азербайджанские дзюдоисты ответили на вопросы журналистов в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, вернувшийся с золотой медалью выступающий в весовой категории 73 кг Хидаят Гейдаров отметил, что соревнования между взрослыми и молодежью отличаются друг от друга. По его словам, взрослые борются в ином темпе: "В обоих соревнованиях целью было чемпионство. Правда среди взрослых не получилось из-за мелких ошибок, но среди молодежи я стал чемпионом. Я одолел противников и в других встречах. Самой сложной встречей стала первая - против японского дзюдоиста. Японцы – короли дзюдо. Это была такая встреча, что проиграй я, прекратил бы борьбу и остался бы без медали. Продолжил бы победитель. В итоге я победил. Полуфинальная встреча с грузином тоже была трудной. В последней встрече я одолел турецкого противника. В этом году я стал чемпионом Европы среди взрослых. Теперь я могу сказать, что в весовой категории 73 кг я буду одним из сильнейших".

Еще один золотой медалист Зелим Коцоев в весовой категории 100 кг выразил радость в связи с хорошим выступлением. Он рассказал о победе в финале над представлявшем Российскую Федерацию армянином Арменом Адамяном: "Мы хорошо подготовились и результат хороший. Я благодарен тренерам, судьям и нашей федерации. Они создали условия, чтобы мы ехали на тренировочные сборы, и с каждым разом наши достижения улучшаются. Финальная встреча была сложной, но я приложил усилия. Это была принципиальная встреча, нельзя было проигрывать. Я вышел и победил. Я не мог даже представить, что проиграю армянину. Я вышел только за победой. В финале чемпионата Европы я встречался с этим же противником и победил его там. Адамян хотел взять реванш на этот раз. Я занял хорошую позицию и выиграл. Я благодарю команду".

Завоевавшая бронзовую медаль среди женщин Назкат Азизова отметила, что на чемпионате Европы ее главной целью было выйти в финал. Выступающая в весовой категории 52 кг спортсменка отметила, что проиграла в полуфинале японской спортсменке из-за своей ошибки: "Я могла одолеть ее, но я рада и тому, что заняла третье место. Я очень старалась. Самыми сложными стали первая встреча и выступление против японки. На самом деле первую соперницу на чемпионате мира я одолела быстрее. В этот раз были небольшие трудности. Впереди нас ждет чемпионат Европы. Через два дня я отправляюсь в Абу-Даби на турнир "Большого шлема". Я выражаю благодарность всем потрудившимся тренерам и сотрудникам федерации".

Отметим, что на первенстве мира с участием 590 спортсменов из 83 стран Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золотые медали, Натик Гурбанлы (55 кг) и Карамат Гусейнов (60 кг) - серебряные медали, Назакат Азизова (52 кг) – бронзовую медаль.