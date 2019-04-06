Азербайджанский дзюдоист взял "серебро" Гран-при в Анталье - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев удостоился серебряной медали Гран-при, проходящего в турецком городе Анталья.

Как передаёт Report, выступающий в весовой категории 73 кг 28-летний спортсмен проиграл действующему чемпиону мира южнокорейцу Чангриму Ану, который заработал "золотое очко".

*** 17:45

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в финал Гран-при, проходящего в турецком регионе Анталья.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 28-летний спортсмен вступил в борьбу с 1/16 финала.

Оруджев последовательно одолел южнокорейца Хьюнчеола Канга, гамбийца Файе Нжие, украинца Дмитро Канивеца и россиянина Лечи Эдиеви. В решающей схватке его противником будет южнокореец Чангрим Ан. Ан завоевал золотую медаль на проведенном в 2018 году в Баку чемпионате мира.

Отметим, что в первый день соревнований Гран-при Гюльтадж Мамедалиева завоевала бронзовую медаль в весовой категории 52 кг.